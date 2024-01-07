В Хабаровске студент-закладчик приготовил полицейским неприятный сюрприз во время задержания

В Хабаровске студент колледжа распылил перцовый баллончик в лицо полицейским во время задержания. Его поймали в гаражах, где он раскладывал закладки с наркотиками, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 17-летнего студента Колледжа водного транспорта и промышленности, который подозрительно озирался по сторонам, заметили в кооперативе на Ремесленной улице. Сотрудники полиции попросили добровольно показать, какие запрещённые вещества у него имеются. Студент полез в карман, но вместо наркотиков вытащил баллончик. Парень распылил его в лицо полицейским и попытался убежать, но не сумел.

Студента в наручниках увезли в отдел полиции. При себе у него нашли 139 свёртков, их содержимое сейчас изучают. У сотрудников полиции в больнице диагностировали химические ожоги слизистой глаз.