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7 января, 07:24

В Хабаровске студент-закладчик приготовил полицейским неприятный сюрприз во время задержания

В Хабаровске студент-закладчик распылил перцовый баллончик в лицо полицейским

В Хабаровске студент колледжа распылил перцовый баллончик в лицо полицейским во время задержания. Его поймали в гаражах, где он раскладывал закладки с наркотиками, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 17-летнего студента Колледжа водного транспорта и промышленности, который подозрительно озирался по сторонам, заметили в кооперативе на Ремесленной улице. Сотрудники полиции попросили добровольно показать, какие запрещённые вещества у него имеются. Студент полез в карман, но вместо наркотиков вытащил баллончик. Парень распылил его в лицо полицейским и попытался убежать, но не сумел.

Студента в наручниках увезли в отдел полиции. При себе у него нашли 139 свёртков, их содержимое сейчас изучают. У сотрудников полиции в больнице диагностировали химические ожоги слизистой глаз.

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Ранее Лайф писал, что в Уфе искатель закладок протащил полицейского на кузове машины, пытаясь сбежать. Момент инцидента попал на видео.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
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