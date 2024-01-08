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8 января, 07:34

Выстрелили в живот: Стали известны подробности задержания буйного водителя с ножом в Саратове

SHOT: При нападении водителя с ножом в Саратове пострадал полицейский

Стали известны подробности задержания водителя в Саратове, где полицейским пришлось открыть огонь, чтобы усмирить буйного автомобилиста с ножом. Как сообщает SHOT, мужчина напал на сотрудников ДПС, чтобы те дали проехать дальше по его делам.

По информации телеграм-канала, 45-летнему Сергею П. не понравилось, что полицейские остановили его машину и начали заводить протокол за нетрезвую езду. Водитель взбесился, достал нож и бросился с ним на правоохранителей. Один из них сделал предупредительный выстрел в воздух, однако это не помогло — мужчина просто развернулся и напал на другого инспектора, который тоже сначала выстрелил в воздух, а потом уже в Сергея.

Автомобилист получил пулю в живот, однако при этом успел ранить одного из полицейских, резанув руку сотруднику ДПС ножом. Водитель выжил, его госпитализировали с огнестрельным ранением брюшной полости. Инспектор за помощью не обращался, рана оказалась небольшой. Теперь Сергею грозит срок за нападение на полицейского.

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Напомним, что инцидент произошёл в ночь на 7 января на улице Тульской в Заводском районе Саратова. На мужчину возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Дарья Нарыкова
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