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7 января, 16:21

Уборщица жестоко избила сотрудницу супермаркета в Петербурге до сотрясения мозга и ЗЧМТ

В Петербурге работница магазина попала в больницу после нападения уборщицы

В Санкт-Петербурге уборщица напала на 50-летнюю сотрудницу супермаркета. Как сообщает "Фонтанка", всё произошло утром 6 января.

У пострадавшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму (ЗЧМТ), сотрясение мозга, а также ушиб скулы и шейного отдела позвоночника. Сейчас состояние женщины оценивается как удовлетворительное. На данный момент причина драки неизвестна, проводится проверка.

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Ранее Лайф писал, что в Красноярске сотрудница рыбного магазина обнаружила тело мужчины без одежды в луже крови. Оно лежало у входа в торговую точку.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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