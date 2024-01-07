Уборщица жестоко избила сотрудницу супермаркета в Петербурге до сотрясения мозга и ЗЧМТ
В Петербурге работница магазина попала в больницу после нападения уборщицы
В Санкт-Петербурге уборщица напала на 50-летнюю сотрудницу супермаркета. Как сообщает "Фонтанка", всё произошло утром 6 января.
У пострадавшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму (ЗЧМТ), сотрясение мозга, а также ушиб скулы и шейного отдела позвоночника. Сейчас состояние женщины оценивается как удовлетворительное. На данный момент причина драки неизвестна, проводится проверка.
Ранее Лайф писал, что в Красноярске сотрудница рыбного магазина обнаружила тело мужчины без одежды в луже крови. Оно лежало у входа в торговую точку.
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