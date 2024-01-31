На церковь в Стамбуле напали выходцы из Таджикистана ячейки "Хорасан"*

Вооружённое нападение на церковь в Стамбуле совершили выходцы из Таджикистана, боевики ячейки "Вилаят Хорасан"* террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ). Об этом сообщает турецкая газета Yeni Şafak со ссылкой на стамбульскую полицию.

Правоохранители установили, что боевики получили приказ о нападении через социальные сети. У задержанных были изъяты цифровые носители, при изучении которых полиция подтвердила причастность ИГ* к инциденту. Кроме того, были обнаружены автомобиль, на котором передвигались напавшие, и разобранный пистолет, который задержанные использовали при нападении. Оказалось, что некоторые из 28 подозреваемых планировали террористические атаки на территории Стамбула на Новый год.

Напомним, нападение на церковь в Турции произошло в воскресенье, 28 января. В результате инцидента погиб один человек. Примечательно, что двое напавших принимали участие в воскресной молитве. Всего полиция задержала 47 человек, в том числе одного гражданина России. В зарубежных СМИ появлялась информация о том, что ответственность за нападение на себя взяло именно ИГ*.