В Киргизии задержали двух террористов-подростков, готовивших теракт у новогодней ёлки

Спецслужбы Киргизии задержали двух 16-летних членов международной террористической организации, которые готовили теракт у новогодней ёлки, а также нападение на церковь в Джалал-Абаде. Об этом сообщили в пресс-службе госкомитета нацбезопасности республики.

"Указанные лица были дистанционно завербованы посредством сети Интернет в ряды МТО "ИГ-ВХ"*. По указанию зарубежных эмиссаров МТО планировали произвести закладку СВУ у главной ёлки на центральной площади Джалал-Абада, а также намеревались организовать теракт и вооружённое нападение на храм Успения Пресвятой Богородицы Джалал-Абада", — заявили РИА "Новости" в ведомстве.

При себе задержанные имели мобильные телефоны, в которых были обнаружены переписки с эмиссарами террористической организации "Исламское Государство – Вилаят Хорасан"*, план действий, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также видеозаписи с клятвой на верность лидеру МТО "ИГ-ВХ"*.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Акт терроризма". Проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Ранее Лайф писал, что сотрудники Самарского областного управления ФСБ предотвратили теракт на Куйбышевской железной дороге. Задержанный взят под арест, возбуждено уголовное дело.