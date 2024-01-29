В Стамбуле после стрельбы в церкви задержаны 47 человек, в их числе россиянин

Турецкая полиция задержала 47 человек по подозрению в причастности к устроенной накануне стрельбе в католической церкви в Стамбуле. Глава МВД Турции Али Ерликая во время брифинга сообщил журналистам, что среди задержанных также есть гражданин России.

"Сразу после нападения на церковь полиция начала крупномасштабную операцию. За воскресенье задержано 47 человек по 30 адресам", — заявил министр.

Как добавил чиновник, среди них есть один россиянин, которого вместе с задержанным гражданином Таджикистана подозревают в причастности к нападению на католический храм.

Также предполагается, что задержанные могут быть связаны с группировкой ИГИЛ*. До этого в зарубежных средствах массовой информации появлялись сообщения о том, что именно эта группировка взяла на себя ответственность за случившееся в Стамбуле.

Напомним, что 28 января сообщалось о нападении на католическую церковь в Стамбуле, в результате которого погиб один человек. По информации турецких силовиков, напавших было двое, они носили маски и принимали участие в воскресной молитве.