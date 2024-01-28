В Стамбуле задержали одного из напавших на католическую церковь

Турецкие правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства и причины сегодняшнего нападения на католическую церковь в Стамбуле. Как передаёт телеканал Haber Global, столичные полицейские уже задержали одного из двоих напавших.

До этого сообщалось, что прокуратура турецкой столицы начала расследование по данному факту. По словам министра юстиции Турции Йылмаза Тунча, для этого были назначены заместитель прокурора и два прокурора.