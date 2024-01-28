В Стамбуле задержали одного из напавших на католическую церковь
Haber Global: Полиция Стамбула задержала одного из стрелявших в церкви
Турецкие правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства и причины сегодняшнего нападения на католическую церковь в Стамбуле. Как передаёт телеканал Haber Global, столичные полицейские уже задержали одного из двоих напавших.
До этого сообщалось, что прокуратура турецкой столицы начала расследование по данному факту. По словам министра юстиции Турции Йылмаза Тунча, для этого были назначены заместитель прокурора и два прокурора.
Напомним, что сегодня около полудня сообщалось о нападении на католическую церковь в Стамбуле, в результате которого погиб один человек. Согласно сведениям, предоставленным турецкими правоохранительными органами, напавших было двое, они носили маски и принимали участие в воскресной молитве.
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