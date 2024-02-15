Три человека ранены при перестрелке на Плющихе в Москве

В результате случившейся накануне перестрелки на улице Плющиха в центре Москвы пострадали три человека. Как передаёт ТАСС со ссылкой на представителей столичного полицейского главка, один из участников конфликта задержан.

По данным ведомства, происшествие случилось около девяти часов вечера 14 февраля. На улице Плющиха между четырьмя гражданами произошёл конфликт при оформлении дорожно-транспортного происшествия, после чего обе стороны применили травматическое оружие. Их личности уже установлены.

"Трое мужчин обратились за медицинской помощью, ещё один участник доставлен в территориальное подразделение органа внутренних дел", — говорится в сообщении.