Выстрел точно в голову: Под Воронежем неизвестные на авто застрелили женщину на кукурузном поле

В Воронежской области неизвестные застрелили женщину. Как сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по региону, тело с огнестрельным ранением головы нашли в селе Тихвинка (Грибановский район).

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения 17 февраля 2024 года в поле неподалёку от улицы Садовая села Тихвинка сельского поселения Кутковское Грибановского района Воронежской области тела 40-летней местной жительницы с огнестрельным ранением в области головы", — говорится в сообщении.

Местная жительница рассказала телеканалу "360", что женщину убили ночью. Она с мужем приехала на поле, чтобы набрать кукурузы для скотины, однако пару заметили из проезжавшего мимо автомобиля. Далее, по её словам, неизвестные выстрелили то ли прямо из машины, то ли выйдя оттуда.

Некоторые считают, что селянка могла стать жертвой охотников, которые в темноте не увидели, что перед ними стоит человек. По словам местной жительницы, скорее всего, это были приезжие, так как у местных такого оружия нет. Сама убитая работала охранницей в школе, её семью характеризуют положительно.