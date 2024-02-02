Регион

Уведомления отключены

Новости
Катастрофа Ил-76
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Дерзкое заявление Макрона о России сочли "рытьём могилы для ЕС"

8 из 10 россиян довольны работой Путина на посту президента

Таможенники обнаружили контейнеры с формой для украинских солдат в Забайкалье

В Кремле прокомментировали информацию о просьбе Киева передать тела погибших при крушении Ил-76

В Иркутске девять взрослых и два ребёнка попали в больницу из-за отравления шаурмой

В Бишкеке авария на ТЭЦ оставила горожан без воды и тепла

Киев попросил РФ передать тела погибших при крушении Ил-76 пленных

В Техас отправят тысячу нацгвардейцев из Флориды

Отказались от помощи России: Захарова раскрыла правду о "депортации" "Би-2" из Таиланда

Макрон пригрозил Киеву возвращением пошлин на украинскую продукцию

Нефтяник отправился охотиться на бобров, но подстрелил пенсионера

В Тюменской области мужчина выстрелил в пенсионера во время охоты на бобров

2 февраля, 07:33
Нефтяник отправился охотиться на бобров, но подстрелил пенсионера. Обложка © Unsplash

Нефтяник отправился охотиться на бобров, но подстрелил пенсионера. Обложка © Unsplash

В Тюменской области 47-летний нефтяник отправился охотиться на бобров, но прострелил из ружья пенсионеру живот, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, тюменец взял карабин "Сайга-223" для промысловой и любительской охоты, поехал в деревню Решетниково и пошёл искать бобровые хатки. Вот только вместо бобра выстрелил в оказавшегося поблизости 63-летнего пенсионера.

Пострадавшего местного жителя госпитализировали с ранением брюшной полости, а охотника задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Житель Дагестана едва не застрелил родного сына, пытаясь его разбудить
Житель Дагестана едва не застрелил родного сына, пытаясь его разбудить

Похожий случай прошлой осенью произошёл в Ирбейском районе Красноярского края. Там местного жителя подозревают в причинении смерти по неосторожности: охотник принял человека за дикого зверя и выстрелил.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!