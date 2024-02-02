Нефтяник отправился охотиться на бобров, но подстрелил пенсионера В Тюменской области мужчина выстрелил в пенсионера во время охоты на бобров 2 февраля, 07:33 Нефтяник отправился охотиться на бобров, но подстрелил пенсионера. Обложка © Unsplash

В Тюменской области 47-летний нефтяник отправился охотиться на бобров, но прострелил из ружья пенсионеру живот, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, тюменец взял карабин "Сайга-223" для промысловой и любительской охоты, поехал в деревню Решетниково и пошёл искать бобровые хатки. Вот только вместо бобра выстрелил в оказавшегося поблизости 63-летнего пенсионера.

Пострадавшего местного жителя госпитализировали с ранением брюшной полости, а охотника задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Похожий случай прошлой осенью произошёл в Ирбейском районе Красноярского края. Там местного жителя подозревают в причинении смерти по неосторожности: охотник принял человека за дикого зверя и выстрелил.

Авторы Александра Вишнякова