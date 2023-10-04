Сибиряк застрелил мужчину на охоте, приняв его за дикого зверя

В Ирбейском районе Красноярского края местного жителя подозревают в причинении смерти по неосторожности в результате выстрела на ночной охоте. Мужчина принял погибшего за дикого зверя. О трагическом инциденте, который случился 28 сентября, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

По данным следствия, двое местных жителей передвигались на моторной лодке по реке Агул в Ирбейском районе. При помощи тепловизора около берега они увидели три силуэта. Мужчины предположили, что это дикие животные, и один из охотников произвёл выстрел. В этот момент на берегу находились трое мужчин, один из которых был ранен в грудь. Пострадавшего спасти не удалось.

Охотник на моторной лодке застрелил мужчину под Красноярском. Обложка © t.me / krksledkom

В ведомстве пояснили, что 38-летний подозреваемый сам обратился в полицию и сообщил о произошедшем. В отношении него возбуждено уголовное дело. Сейчас проходит расследование.