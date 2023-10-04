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4 октября, 06:31

Сибиряк застрелил мужчину на охоте, приняв его за дикого зверя

В Красноярском крае охотник застрелил мужчину, приняв его за дикого зверя

<p>Река Агул в Красноярском крае. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/krksledkom/4019" target="_blank" rel="noopener noreferrer">krksledkom</a></p>

Река Агул в Красноярском крае. Обложка © t.me / krksledkom

В Ирбейском районе Красноярского края местного жителя подозревают в причинении смерти по неосторожности в результате выстрела на ночной охоте. Мужчина принял погибшего за дикого зверя. О трагическом инциденте, который случился 28 сентября, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

По данным следствия, двое местных жителей передвигались на моторной лодке по реке Агул в Ирбейском районе. При помощи тепловизора около берега они увидели три силуэта. Мужчины предположили, что это дикие животные, и один из охотников произвёл выстрел. В этот момент на берегу находились трое мужчин, один из которых был ранен в грудь. Пострадавшего спасти не удалось.

Охотник на моторной лодке застрелил мужчину под Красноярском. Обложка © t.me / krksledkom

Охотник на моторной лодке застрелил мужчину под Красноярском. Обложка © t.me / krksledkom

В ведомстве пояснили, что 38-летний подозреваемый сам обратился в полицию и сообщил о произошедшем. В отношении него возбуждено уголовное дело. Сейчас проходит расследование.

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Ранее сообщалось, что в Магаданской области охота закончилась трагедией. Местный житель застрелил охотника, перепутав его с медведем в кустах.

Иван Косицын
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