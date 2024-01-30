Житель Дагестана едва не застрелил родного сына, пытаясь его разбудить

В Дагестане 62-летний мужчина случайно выстрелил из карабина в своего 36-летнего сына, когда пытался его разбудить. Об этом сообщил Mash Gor.

По информации канала, всё произошло в Кизлярском районе республики, перед этим отец и сын планировали поездку на окраину села. Утром пожилой мужчина достал из сейфа охотничий карабин "Сайга", который "помогает" при встрече с волками, зашёл в комнату к сыну, чтобы разбудить его, и произвёл случайный выстрел.

Отец в панике начал осматривал парня и увидел, что выстрел поразил его ноги — пуля насквозь пробила одно бедро и застряла во втором. К счастью, сейчас состояние пострадавшего уже улучшается. В полиции же ожидают заключение экспертов. По их результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Известно, что 62-летний мужчина имел разрешение на охоту, а его карабин был зарегистрирован.