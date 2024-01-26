20 выстрелов: Чемпиона России по боксу расстреляли во время ночной пробежки в Челябинске

В Челябинске чемпиона России по боксу Андрея Стоцкого расстреляли во время ночной пробежки в районе стадиона "Восход". Как сообщает SHOT, на 28-летнего спортсмена напали сегодня около полуночи.

По данным телеграм-канала, всё началось со словесной перепалки Стоцкого с незнакомцами, которые вышли из машины. Ссора переросла в драку. Злоумышленники достали травматический пистолет, выстрелили в боксёра около 20 раз и скрылись. Пострадавший сейчас в больнице, у него зафиксировали огнестрельные ранения таза, бёдер и ног.

"Здоровью спортсмена ничего не угрожает. После консультации с врачами у Андрея запланирован выезд на тренировочные мероприятия в составе сборной команды Челябинской области по боксу. Спортсмен должен восстановить силы и провести несколько недель в Приэльбрусье, набирая спортивную форму на предстоящий сезон", — отметили в Федерации бокса Челябинской области.

Андрей Стоцкий — чемпион России по боксу 2021 года, мастер спорта международного класса (МСМК). В 2012 году он завоевал пояс чемпиона мира среди молодёжи. В любительской карьере Стоцкий провёл 53 боя, в 40 из которых одержал победу. Его профессиональный рекорд — 4-0. Боксёр выступает в первой тяжёлой, тяжёлой и супертяжёлой весовых категориях.