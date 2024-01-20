Хулиганы толпой избили тренера ХК "Нефтехимик"
Mash: В Нижнекамске трое парней напали на тренера ХК "Нефтехимик" Леонтьева
Главный тренер хоккейного клуба "Нефтехимик" Олег Леонтьев. Обложка © ТАСС / Семён Середа
В Нижнекамске, что в Татарстане, на главного тренера хоккейного клуба "Нефтехимик" Олега Леонтьева напали трое парней. Как сообщает Mash Iptash, это произошло утром в субботу, 20 января.
По данным телеграм-канала, хулиганы накинулись на 53-летнего наставника и ударили кулаком в голову. Почему это произошло, Леонтьев не знает. Сейчас нападением занимаются полицейские, а сам тренер сильно не пострадал, 21 января он будет присутствовать на мачте между "Нефтехимиком" и "Адмиралом".
Ранее Лайф писал, что в Красноярске двое отцов жёстко избили детского тренера по хоккею с мячом. Поводом послужило якобы предвзятое отношение наставника к их сыновьям.