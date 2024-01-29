Найденный в Приморье тигр был подстрелен из ружья и добит ударом по голове 29 января, 09:39 В Приморье неизвестные убили и расчленили тигра. Обложка © t.me / SHOT

Амурский тигр, найденный мёртвым в Приморье, был убит выстрелом под лопатку из гладкоствольного ружья, после чего неизвестные добили его тяжёлым предметом по голове. Животному было всего пять лет, пишет SHOT.

В Приморье неизвестные убили и расчленили тигра. Фото © t.me / SHOT

В Приморье неизвестные убили и расчленили тигра. Фото © t.me / SHOT

В Приморье неизвестные убили и расчленили тигра. Фото © t.me / SHOT

Предположительно, двое правонарушителей приехали на машине, а после преступления скрылись с места происшествия. Полиция установила по оставленным следам, что один из живодёров носит обувь 44-го размера, а второй — 46-го. Сейчас правоохранители проверяют жителей близлежащего села Ясеневый, в том числе тех, кто имеет разрешение на оружие.

Сотрудники Министерства лесного и охотничьего хозяйства разыскивают ещё одного краснокнижного тигра в этом районе, чтобы отправить его в безопасное место и спасти от живодёров. Как рассказали сельчане, тигры никогда не представляли опасности и ни на кого не нападали, поэтому мотивы преступников неясны.

Напомним, недалеко от села Ясеневый в Приморском крае нашли застреленным краснокнижного амурского тигра. Тушу хищника обнаружили расчленённой. Лапы животного были выброшены злоумышленниками в полутора километрах от места расправы над хищником.

Авторы Татьяна Миссуми