В Приморье неизвестные убили краснокнижного амурского тигра и отрезали ему лапы
SHOT: Неизвестные убили и расчленили амурского тигра в Приморском крае
В Приморском крае нашли застреленным краснокнижного амурского тигра. Тушу хищника, охота на которого запрещена, нашли расчленённым. Об этом сообщает SHOT.
По информации канала, останки зверя нашли на расстоянии около 20 километров от села Ясеневый. Лапы животного были выброшены злоумышленниками в полутора километрах от места расправы над хищником.
Амурский тигр занесён в Красную книгу и является настоящим украшением дальневосточной тайги и гордостью России. Общее количество диких кошек в нашей стране составляет более 750 особей. В настоящее время расследуются обстоятельства гибели зверя.
В начале января Лайф рассказывал о том, что в Хабаровском крае автомобилисты заметили лежащего посреди трассы тигра, который не пытался убежать или сдвинуться с места. Предположительно, животное попало под колёса машины и получило тяжёлые травмы.
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