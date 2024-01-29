В Приморье неизвестные убили краснокнижного амурского тигра и отрезали ему лапы

В Приморском крае нашли застреленным краснокнижного амурского тигра. Тушу хищника, охота на которого запрещена, нашли расчленённым. Об этом сообщает SHOT.

По информации канала, останки зверя нашли на расстоянии около 20 километров от села Ясеневый. Лапы животного были выброшены злоумышленниками в полутора километрах от места расправы над хищником.

Амурский тигр занесён в Красную книгу и является настоящим украшением дальневосточной тайги и гордостью России. Общее количество диких кошек в нашей стране составляет более 750 особей. В настоящее время расследуются обстоятельства гибели зверя.