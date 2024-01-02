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Лежал и не шевелился: Автомобиль сбил тигра на трассе в Хабаровском крае

На трассе в Хабаровском крае нашли раненого амурского тигра

2 января, 06:54
В Хабаровском крае на трассе лежит тигр. Обложка © t.me / Центр "Амурский тигр"

В Хабаровском крае на трассе лежит тигр. Обложка © t.me / Центр "Амурский тигр"

В Хабаровском крае автомобилисты заметили лежащего посреди трассы тигра, который не пытался убежать или сдвинуться с места. Предположительно, животное попало под колёса машины и получило тяжёлые травмы. Об этом сообщает центр "Амурский тигр".

В Хабаровском крае на трассе увидели лежащего тигра. Видео © t.me / komcitynews /Центр "Амурский тигр"

Инцидент произошёл в районе города Бикин на границе Приморского и Хабаровского краёв. На место были вызваны сотрудники полиции и охотнадзора. По некоторым данным, тигра усыпили и отправили на обследование. По предварительной информации, хищник получил тяжёлые травмы после того, как его сбил автомобиль. Водитель с места ДТП скрылся.

"Зверь находится в тяжёлом состоянии. Специалисты предпринимают меры, чтобы оказать помощь тигру", — отметили в центре "Амурский тигр".

В Приамурье тигр загрыз двух собак
В Приамурье тигр загрыз двух собак

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ поймали ранее судимых браконьеров, которые попытались продать шкуру амурского тигра в Приморье. Стоимость "товара" рецидивисты оценили в один миллион рублей.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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