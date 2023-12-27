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27 декабря, 04:30

Рецидивисты попытались продать шкуру амурского тигра в Приморье

В Приморье браконьеры пытались продать шкуру амурского тигра за 1 млн рублей

Шкура краснокнижного амурского тигра, убитого браконьерами в Приморье. Обложка © ФСБ Приморья

Шкура краснокнижного амурского тигра, убитого браконьерами в Приморье. Обложка © ФСБ Приморья

Сотрудники ФСБ поймали ранее судимых браконьеров, которые попытались продать шкуру амурского тигра в Приморье. Стоимость "товара" рецидивисты оценили в один миллион рублей.

По данным агентства Primamedia, два ранее судимых жителя села Воздвиженка попытались продать шкуру краснокнижного животного за один миллион рублей. Каким образом она попала в руки рецидивистов, не уточняется.

Также сообщается, что учёные из АНО "Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра" провели экспертизу частей животного. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сахалинские пограничники изъяли у браконьеров партию трепанга на 7,2 млн рублей
Сахалинские пограничники изъяли у браконьеров партию трепанга на 7,2 млн рублей

Ранее в Приморье инспекторы Дальневосточного морского заповедника обнаружили порядка 800 кг трепанга у задержанных браконьеров.

Анатолий Симоненко
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