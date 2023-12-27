Рецидивисты попытались продать шкуру амурского тигра в Приморье

Сотрудники ФСБ поймали ранее судимых браконьеров, которые попытались продать шкуру амурского тигра в Приморье. Стоимость "товара" рецидивисты оценили в один миллион рублей.

По данным агентства Primamedia, два ранее судимых жителя села Воздвиженка попытались продать шкуру краснокнижного животного за один миллион рублей. Каким образом она попала в руки рецидивистов, не уточняется.

Также сообщается, что учёные из АНО "Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра" провели экспертизу частей животного. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.