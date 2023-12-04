В Приморье от браконьеров спасли около 800 кг трепанга

В Приморье инспекторы Дальневосточного морского заповедника изъяли примерно 800 кг трепанга у задержанных браконьеров. Об этом в телеграм-канале сообщила дирекция заповедников "Земля леопарда".

"Первое задержание предотвратило гибель сотен особей трепанга общим весом около 300 килограмм. Второе задержание произошло спустя несколько дней, у злоумышленников изъято порядка полтонны "морского огурца". Нарушители были обнаружены и задержаны в ходе антибраконьерских рейдов", — указано в сообщении.

По оценке ихтиолога заповедника, пойманные трепанги сохранили жизнеспособность. Это позволило выпустить их обратно в море, откуда их выловили браконьеры.