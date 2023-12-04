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4 декабря, 04:26

В Приморье от браконьеров спасли около 800 кг трепанга

Заповедник "Земля леопардов": Пойманы браконьеры, выловившие 800 кг трепанга

<p>Трепанг ( Морской огурец). Обложка © Getty Images / VCG</p>

Трепанг ( Морской огурец). Обложка © Getty Images / VCG

В Приморье инспекторы Дальневосточного морского заповедника изъяли примерно 800 кг трепанга у задержанных браконьеров. Об этом в телеграм-канале сообщила дирекция заповедников "Земля леопарда".

"Первое задержание предотвратило гибель сотен особей трепанга общим весом около 300 килограмм. Второе задержание произошло спустя несколько дней, у злоумышленников изъято порядка полтонны "морского огурца". Нарушители были обнаружены и задержаны в ходе антибраконьерских рейдов", — указано в сообщении.

По оценке ихтиолога заповедника, пойманные трепанги сохранили жизнеспособность. Это позволило выпустить их обратно в море, откуда их выловили браконьеры.

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Недавно в Корсаковском районе на юге Сахалина были пойманы с поличным браконьеры, поймавшие крупную партию трепанга. Стоимость их улова составила более 7,2 миллиона рублей.

Анатолий Симоненко
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