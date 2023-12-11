В Приамурье тигр загрыз двух собак
Тигр напал на двух собак в селе Архаринского района Приамурья
Тигр задрал двух собак в Архаринском районе Приамурья, сильно напугав местных жителей. Об этом сообщил замначальника Управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Валерий Погасиенко.
"Село Вольное Архаринского района, девятого числа тигр задавил двух собак. Одну унёс, одну — оставил на месте", — приводит его слова РИА "Новости".
Он рассказал, что всё произошло на территории участка, расположенного на самом краю села рядом с Архаринской протокой, где охотятся тигры. При этом погибшие собаки были привязаны за двором и оказались для хищников лёгкой добычей.
Глава муниципалитета Татьяна Шутрина отметила, что дикая кошка держит в страхе жителей не только села Вольное, но и Михайловки и Иннокентьевки. Следы тигра периодически появляются на окраинах, а порой даже рядом с домами.
"По словам людей, так близко к ним зверь ещё никогда не подходил. Будьте бдительны", — написала она в своём телеграм-канале.
Не исключено, что в страхе почти весь регион держат подросшие тигрята самки Елены. Маленькую хищницу вместе с погибшим в 2020 году братом Павликом изъяли из дикой природы в феврале 2018-го, когда им было около шести-семи месяцев. Спустя год подросших полосатиков выпустили на свободу в Амурской области в районе речки Мутной (левый приток Амура) недалеко от границы с Еврейской автономной областью. Самка обосновалась в Хинганском заповеднике и редко выходила за его пределы, а в этом году дала потомство — мальчика и девочку.
ТАСС / Zuma / Wang Zhaobo