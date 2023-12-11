В Приамурье тигр загрыз двух собак

Тигр задрал двух собак в Архаринском районе Приамурья, сильно напугав местных жителей. Об этом сообщил замначальника Управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Валерий Погасиенко.

"Село Вольное Архаринского района, девятого числа тигр задавил двух собак. Одну унёс, одну — оставил на месте", — приводит его слова РИА "Новости".

Он рассказал, что всё произошло на территории участка, расположенного на самом краю села рядом с Архаринской протокой, где охотятся тигры. При этом погибшие собаки были привязаны за двором и оказались для хищников лёгкой добычей.

Глава муниципалитета Татьяна Шутрина отметила, что дикая кошка держит в страхе жителей не только села Вольное, но и Михайловки и Иннокентьевки. Следы тигра периодически появляются на окраинах, а порой даже рядом с домами.

"По словам людей, так близко к ним зверь ещё никогда не подходил. Будьте бдительны", — написала она в своём телеграм-канале.