Регион

Уведомления отключены

10 декабря, 17:01

Тигр-убийца терроризирует жителей села в Приморье

Mash: В Приморье тигр загрыз несколько собак в селе Дмитриевка и испугал жителей

Амурский тигр держит в страхе жителей села Дмитриевка Приморского края. Как сообщает Mash, только за последние сутки он загрыз несколько собак — местные боятся, что вскоре зверь доберётся и до них.

Жертвами хищника пока становятся собаки, но местные боятся, что тигр нападёт и на них. Фото © Telegram / Mash

Жертвами хищника пока становятся собаки, но местные боятся, что тигр нападёт и на них. Фото © Telegram / Mash

По данным телеграм-канала, накануне вечером хищник пробрался на территорию дома на улице Мира и загрыз сторожевого пса прямо на глазах у его 55-летнего хозяина. Мужчина хотел побежать на помощь любимому питомцу, но его остановила жена. После этого супруги обратились в полицию и к инспекторам охотнадзора. Те отправились на поиски хищника. По словам местных, так близко к ним тигры не захаживали уже более полувека.

А 4 декабря Лайф сообщал, что в Хабаровском крае тигр убил пенсионера, который шёл в лесу по его следам. Хищник мог кинуться на мужчину, расценив его присутствие как угрозу.

"Он его грызёт": Атака разъярённого медведя на работников месторождения в Якутии попала на видео

"Он его грызёт": Атака разъярённого медведя на работников месторождения в Якутии попала на видео

Обложка ©

ТАСС / Юрий Смитюк

Наталья Исакова
  • Новости
  • Животные
  • Происшествия
  • Приморский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров