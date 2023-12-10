Тигр-убийца терроризирует жителей села в Приморье
Mash: В Приморье тигр загрыз несколько собак в селе Дмитриевка и испугал жителей
Амурский тигр держит в страхе жителей села Дмитриевка Приморского края. Как сообщает Mash, только за последние сутки он загрыз несколько собак — местные боятся, что вскоре зверь доберётся и до них.
Жертвами хищника пока становятся собаки, но местные боятся, что тигр нападёт и на них. Фото © Telegram / Mash
По данным телеграм-канала, накануне вечером хищник пробрался на территорию дома на улице Мира и загрыз сторожевого пса прямо на глазах у его 55-летнего хозяина. Мужчина хотел побежать на помощь любимому питомцу, но его остановила жена. После этого супруги обратились в полицию и к инспекторам охотнадзора. Те отправились на поиски хищника. По словам местных, так близко к ним тигры не захаживали уже более полувека.
А 4 декабря Лайф сообщал, что в Хабаровском крае тигр убил пенсионера, который шёл в лесу по его следам. Хищник мог кинуться на мужчину, расценив его присутствие как угрозу.
ТАСС / Юрий Смитюк