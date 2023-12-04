В Хабаровском крае тигр убил мужчину, который шёл в лесу по его следам

В Хабаровском крае человек погиб при нападении тигра. Трагедия произошла в районе имени Лазо. Об этом сообщают региональное управление СК РФ и центр "Амурский тигр".

Место смертельного нападения тигра на мужчину в Хабаровском крае. Видео © Telegram / Mash

"По информации следствия, 4 декабря 2023 года тигр напал на человека вблизи лесного массива неподалёку от посёлка Обор. На месте обнаружено тело мужчины со следами воздействия животного", — говорится в сообщении.

Следователи проводят проверку. Решается вопрос об изъятии хищника.

В центре "Амурский тигр" сообщили, что тигр задавил собаку у сельчанина. Мужчина пошёл по следам зверя и в лесу наткнулся на хищника у добычи. Предположительно, зверь расценил это как угрозу и напал на человека. В центре добавили, что, если информация подтвердится, тигра изымут. Также там выразили соболезнования родным и близким погибшего.