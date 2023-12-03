"Сняла скальп и прокусила бедро": В Коми медведица напала на четверых вахтовиков

В Коми медведица напала на четверых лесозаготовщиков, двое из них попали в реанимацию с разорванными лицами. Об этом сообщили в Троицко-Печорском аварийно-спасательном отряде.

"ЧП произошло примерно в 60 километрах от посёлка Троицко-Печорск. Четверо вахтовиков шли размечать делянку, двое впереди и двое сзади, выскочила медведица из берлоги и напала на них", — приводит сообщение дежурного РИА "Новости".

По его словам, вахтовики, которые шли сзади, успели включить бензопилу, чтобы отпугнуть зверя. После этого медведица убежала, а мужчины взяли раненых товарищей и, дотащив до места, где ловила сотовая связь, вызвали спасателей. Собеседник агентства добавил, что с двоих лесозаготовщиков медведица сняла скальп, одному сломала руку и прокусила бедро.

В настоящее время вахтовики находятся в больнице. Дежурный также рассказал, что рабочие слышали писки медвежат в берлоге. Они в недоумении, почему медведица проснулась.