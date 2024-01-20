"Русские — с другой планеты!": Иностранцев поверг в шок ролик, где россиянка кормит тигрицу с рук

В Сети появилось видео, на котором видно, как жительница Петербурга кормит мясом тигра с рук. Иностранцы активно обсуждают ролик, восхищаются и удивляются способностям русских людей.

Женщина в хосписе "Дом тигра" кормит хищника мясом с руки. Видео © X (Бывший Twitter) / ImpressVid

Кадры были сняты в российском хосписе "Дом тигра". На них полосатого хищника будят с помощью куска мяса и желают животному доброго утра. Тигр страдает глухотой, поэтому за ним присматривают волонтёры.

"Русские — с другой планеты!", — пишут пользователи соцсети X.

Некоторые люди отметили, что кормление хищника с рук — "самая русская вещь", которую можно увидеть. А ещё пишут с ноткой теплоты, что русские учат всех тому, что каждое животное нужно обязательно погладить.