Четыре месяца Виктория и её муж из Екатеринбурга воспитывают маленького воронёнка. Ещё в августе супруги поставили кормушку и поилку для птиц рядом с домом, а малыш птенец прискакал туда за водой. Он был ранен в схватке с кошкой и не мог взлететь, поэтому его решили оставить в семье.

В Екатеринбурге хозяева воронёнка научили птенца разогревать угли для кальяна. Видео © E1.ru

"Нам стало жалко оставлять его одного на улице, решили взять себе. Примерно день думали, как его назвать, я накидывала мужу варианты, но они все как-то не подходили. Сначала он думал назвать его Эрнест, в итоге определились, что назовём Павлин, потому что у него был объёмный пушок вместо чёрных длинных перьев на хвосте", — рассказала хозяйка ворона.

Несмотря на возраст Павлина, он уже знает много команд. Например, как щенок умеет приносить палку и надевать колечки. Но есть у него и полезный для хозяев навык: четырёхмесячный воронёнок может сам разогреть угли для кальяна на специальной печке.

Орнитологи говорят, что у Павлина есть шанс встать на крыло, ведь, когда у него отрастут перья, воронёнок сможет летать. Поэтому хозяева готовы отпустить его на волю, если малыш захочет этого. Но сейчас он по-настоящему стал частью их семьи.