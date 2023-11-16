"Ушла на радугу": Запутавшаяся в леске ворона погибла в ветклинике в Уфе
Ворона, которая четыре дня провисела на леске на дереве в Уфе, не выжила
Ворона, которая четыре дня провисела на леске на дереве в Уфе. Обложка © Telegram / ЦРДЖ Пин и Пуф
В уфимской ветеринарной клинике скончалась ворона, которую ранее спасли зоологи. У птицы оказалась незавидная судьба — она провисела четыре дня на леске на дереве. О гибели вороны сообщил руководитель центра реабилитации диких животных Дмитрий Стрельников.
Руководитель центра реабилитации диких животных Дмитрий Стрельников осматривает погибшую ворону. Видео © Telegram / ЦРДЖ Пин и Пуф
Птицу обнаружили на территории санатория "Зелёная роща". Зоологи после спасения вороны выявили у неё несколько травм. Стрельников говорил, что у птицы после лечения остался риск возникновения тромбоза, опасный для жизни. К сожалению, печальный прогноз сбылся.
"Ушла на радугу. Оторвался тромб", — пояснил Стрельников в телеграм-канале центра реабилитации диких животных.
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