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16 ноября, 08:48

"Ушла на радугу": Запутавшаяся в леске ворона погибла в ветклинике в Уфе

Ворона, которая четыре дня провисела на леске на дереве в Уфе, не выжила

<p>Ворона, которая четыре дня провисела на леске на дереве в Уфе. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/pinipuff/371" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЦРДЖ Пин и Пуф</a></p>

Ворона, которая четыре дня провисела на леске на дереве в Уфе. Обложка © Telegram / ЦРДЖ Пин и Пуф

В уфимской ветеринарной клинике скончалась ворона, которую ранее спасли зоологи. У птицы оказалась незавидная судьба — она провисела четыре дня на леске на дереве. О гибели вороны сообщил руководитель центра реабилитации диких животных Дмитрий Стрельников.

Руководитель центра реабилитации диких животных Дмитрий Стрельников осматривает погибшую ворону. Видео © Telegram / ЦРДЖ Пин и Пуф

Птицу обнаружили на территории санатория "Зелёная роща". Зоологи после спасения вороны выявили у неё несколько травм. Стрельников говорил, что у птицы после лечения остался риск возникновения тромбоза, опасный для жизни. К сожалению, печальный прогноз сбылся.

"Ушла на радугу. Оторвался тромб", пояснил Стрельников в телеграм-канале центра реабилитации диких животных.

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А ранее Лайф писал, что в Новосибирске женщина нашла кота в туго замотанном мешке из-под сахара по странным звукам. Спасительница призналась, что услышала фырканье рыжика. Она с трудом вызволила котика, после чего тот запрыгнул на дерево и ушёл.

Дарья Нарыкова
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