"Шипел будто ёжик": Сибирячка нашла кота в мешке, которого ждала незавидная судьба

Жительница Новосибирска во время утренней прогулки с собакой в частном секторе внезапно услышала фырканье. Ей показалось, что где-то рядом бродит кот, но животных вокруг не было. В какой-то момент женщина заметила лежащий плотный мешок из-под сахара. Женщина решила открыть его, однако сделать это сразу не получилось — его завязали так, что пришлось разматывать на протяжении нескольких минут. В итоге собачница увидела в мешке рыжего кота.

"Шипел, как будто ёжик. Посмотрела, лежит мешок. Из туго завязанного верёвкой мешка торчат когти. Он был перемотан на много раз, несколько минут пыталась развязать. Размотала, смотрю там рыженький кот, взрослый, я его достала, взяла на руки, прижала к себе, аккуратно посадила в сторону, он начал ластиться", — отметила она в беседе с NGS.ru.

Пса в этот момент женщина убрала подальше, так как кот был растерянным. Спустя несколько минут он запрыгнул на дерево. Женщина уверена, что питомец похож на домашнего, однако забрать найдёныша она не может — у супруга аллергия на котов. Соседи считают, что кто-то с помощью мешка решил избавиться от животного под видом мусора — по средам приезжает машина и забирает пакеты с улицы.