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9 ноября, 15:08

В Нижнем Новгороде уличного кота насквозь проткнули деревянным колом

<p>Кота в Нижнем Новгороде насквозь проткнули колом. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/public222701184" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЗООПАТРУЛЬ-НН</a></p>

Кота в Нижнем Новгороде насквозь проткнули колом. Обложка © VK / ЗООПАТРУЛЬ-НН

В Нижнем Новгороде неизвестные насквозь проткнули кота деревянным колом. Животное прооперировали, но оно находится в тяжёлом состоянии. Зоозащитники собирают деньги на его лечение, а полиция устанавливает подробности случившегося.

В Нижнем Новгороде уличного кота проткнули деревянным колом. Видео © VK / Лара Зоопатруль

Об инциденте сообщила зоозащитница Лара Саплина на странице сообщества "Зоопатруль-НН" в соцсети "ВКонтакте". По её словам, животное нашли на улице Голованова. Кота срочно доставили в клинику, палку удалили. Кота назвали Шани. Врачи оценивают шансы на выздоровление питомца как 50 на 50. Неравнодушные люди переводят деньги на лечение кота.

Кота с ужасной травмой нашли возле жилого дома. Фото © VK / ЗООПАТРУЛЬ-НН

Кота с ужасной травмой нашли возле жилого дома. Фото © VK / ЗООПАТРУЛЬ-НН

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О случившемся сообщили в полицию. На данный момент правоохранители проводят проверку, они выясняют обстоятельства инцидента. Зоозащитница утверждает, что над котом издевалась неуравновешенная местная жительница, которая иногда подкармливала животных.

Ранее Лайф рассказал о том, что в Петербурге спасли большого сибирского кота, который застрял в шахте коммуникаций многоквартирного дома. В заточении животное провело около девяти часов.

Илья Суриков
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