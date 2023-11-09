В Нижнем Новгороде уличного кота насквозь проткнули деревянным колом

В Нижнем Новгороде неизвестные насквозь проткнули кота деревянным колом. Животное прооперировали, но оно находится в тяжёлом состоянии. Зоозащитники собирают деньги на его лечение, а полиция устанавливает подробности случившегося.

В Нижнем Новгороде уличного кота проткнули деревянным колом. Видео © VK / Лара Зоопатруль

Об инциденте сообщила зоозащитница Лара Саплина на странице сообщества "Зоопатруль-НН" в соцсети "ВКонтакте". По её словам, животное нашли на улице Голованова. Кота срочно доставили в клинику, палку удалили. Кота назвали Шани. Врачи оценивают шансы на выздоровление питомца как 50 на 50. Неравнодушные люди переводят деньги на лечение кота.

Кота с ужасной травмой нашли возле жилого дома. Фото © VK / ЗООПАТРУЛЬ-НН

О случившемся сообщили в полицию. На данный момент правоохранители проводят проверку, они выясняют обстоятельства инцидента. Зоозащитница утверждает, что над котом издевалась неуравновешенная местная жительница, которая иногда подкармливала животных.