В Нижнем Новгороде уличного кота насквозь проткнули деревянным колом
Кота в Нижнем Новгороде насквозь проткнули колом. Обложка © VK / ЗООПАТРУЛЬ-НН
В Нижнем Новгороде неизвестные насквозь проткнули кота деревянным колом. Животное прооперировали, но оно находится в тяжёлом состоянии. Зоозащитники собирают деньги на его лечение, а полиция устанавливает подробности случившегося.
В Нижнем Новгороде уличного кота проткнули деревянным колом. Видео © VK / Лара Зоопатруль
Об инциденте сообщила зоозащитница Лара Саплина на странице сообщества "Зоопатруль-НН" в соцсети "ВКонтакте". По её словам, животное нашли на улице Голованова. Кота срочно доставили в клинику, палку удалили. Кота назвали Шани. Врачи оценивают шансы на выздоровление питомца как 50 на 50. Неравнодушные люди переводят деньги на лечение кота.
Кота с ужасной травмой нашли возле жилого дома. Фото © VK / ЗООПАТРУЛЬ-НН
О случившемся сообщили в полицию. На данный момент правоохранители проводят проверку, они выясняют обстоятельства инцидента. Зоозащитница утверждает, что над котом издевалась неуравновешенная местная жительница, которая иногда подкармливала животных.
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