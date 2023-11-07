Кота, застрявшего вниз головой в шахте многоэтажки в Петербурге, вытянули за задние лапы

В Петербурге спасли большого сибирского кота, который застрял в шахте коммуникаций многоквартирного дома. Животное провело в заточении около девяти часов.

Специалисты "Кошкиспаса" вытащили кота из шахты коммуникаций дома в Петербурге. © Видео ВК / КОШКИСПАС

"Кот провалился в шахту коммуникаций в одном из домов на Таллинской улице. Туда усатый попал по вентиляции из квартиры. Сложность была в том, что кот не только ушёл ниже, но и располагался вниз головой, полностью заполнив собой пространство между труб", — цитирует пресс-службу администрации Красногвардейского района РИА "Новости".

Руководили спасательной операцией эксперты "Кошкиспаса" и поисково-спасательной службы. Уточняется, что для освобождения животного пришлось немного разломать стену и тянуть кота за задние лапы.