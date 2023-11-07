Спасатель раскрыл вкусный лайфхак, как выманить котёнка из-под капота машины
Спасатель Слепцов объяснил, как понять, что под капотом машины прячется кот
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В холодную пору бездомные животные ищут места, где можно поспать в тепле. Зачастую таким укрытием для котов становятся припаркованные машины. Спасатель Мособлпожспаса Алексей Слепцов рассказал, как понять, что в авто незваный гость, и как его спасти.
"Внутрь лезут обычно малыши, а взрослые кошки чаще сидят на капотах легковушек. А уж если прячутся, то внутрь грузовиков и фур — там пространства больше. Было такое, что парень на транзитной фуре привёз кота, откуда — сам не знал. Так что внимательно осматривайте свой автомобиль до того, как поехать куда-то", — объяснил эксперт KP.ru, добавив, что следует обратить внимание на колёсные арки, за ними и могут прятаться котята.
Помимо тщательного осмотра, он рекомендовал перед включением двигателя прислушаться к звукам после отключения сигнализации. Слепцов также посоветовал постучать по бамперам и ещё раз заглянуть под капот. В таком случае можно убедиться в наличии масла в машине и отсутствии незваных пушистых гостей, добавил спасатель. При обнаружении котёнка он советует воспользоваться вкусным лайфхаком — выманить ушастика колбасой. Если же способ не сработает и гость не захочет вылезать, следует звонить в 112.
Ранее Лайф рассказывал, что в центре Москвы развернулась спасательная операция, после того как на парковке у Большого театра заметили кота. Пушистый непоседа просидел в запертом авто четыре дня. Оказалось, что водителя машины забрали в психбольницу.