Спасатель раскрыл вкусный лайфхак, как выманить котёнка из-под капота машины

В холодную пору бездомные животные ищут места, где можно поспать в тепле. Зачастую таким укрытием для котов становятся припаркованные машины. Спасатель Мособлпожспаса Алексей Слепцов рассказал, как понять, что в авто незваный гость, и как его спасти.

"Внутрь лезут обычно малыши, а взрослые кошки чаще сидят на капотах легковушек. А уж если прячутся, то внутрь грузовиков и фур — там пространства больше. Было такое, что парень на транзитной фуре привёз кота, откуда — сам не знал. Так что внимательно осматривайте свой автомобиль до того, как поехать куда-то", — объяснил эксперт KP.ru, добавив, что следует обратить внимание на колёсные арки, за ними и могут прятаться котята.