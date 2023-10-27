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26 октября, 21:30

"Крылатый ужас": Застрявшая в вентиляции ворона напугала жильцов московской квартиры

"Спасрезерв": Волонтёры спасли из вытяжки квартиры в Москве застрявшую ворону

В Москве из вытяжки одной из квартир многоэтажки была вызволена ворона. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд "Спасрезерв".

В Москве из вытяжки квартиры достали ворону. Видео © VK / ОПСО "СпасРезерв"

Птица попала в жильё через вентиляционное отверстие, а самостоятельно выбраться не могла, поскольку оно было частично прикрыто шкафом. Жильцы обратились за помощью к специалистам. Те аккуратно извлекли трепыхающееся пернатое, поднесли к открытому окну и поставили на подоконник. Вороны и след простыл.

"Спасатели вытащили ужас, сфоткались с ним на память и выпустили в открытое окно. Крылатый ужас улетел по своим делам", — написали сотрудники отряда.

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А ранее в Уфе куница пробралась в квартиру, набезобразничала в ванной и попала на видео. По версии спасателей, зверёк попал в жилище по канализационной трубе.

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Кадр из видео VK / ОПСО "СпасРезерв"

Лариса Сафронова
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