Жительница Москвы во время уборки в квартире обнаружила за диваном змею
Жительница Москвы обнаружила у себя в квартире змею. Обложка © LIFE
В Москве жительница района Хорошёво-Мнёвники во время уборки в квартире обнаружила за диваном змею. Как сообщил источник Лайфа, женщина испугалась и вызвала спасателей.
К моменту их приезда пресмыкающееся спряталось в диване. Инцидент произошёл на первом этаже дома на бульваре Генерала Карбышева. Змея оказалась полозом. Работники пожарно-спасательного центра аккуратно достали змею и поместили в банку. Её передадут сотрудникам Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве мужчину укусила редкая экзотическая змея, пострадавшего доставили в больницу. Инцидент произошёл в начале сентября в квартире дома на Южнобутовской улице.