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9 октября, 14:02

Жительница Москвы во время уборки в квартире обнаружила за диваном змею

<p>Жительница Москвы обнаружила у себя в квартире змею. Обложка © LIFE</p>

Жительница Москвы обнаружила у себя в квартире змею. Обложка © LIFE

В Москве жительница района Хорошёво-Мнёвники во время уборки в квартире обнаружила за диваном змею. Как сообщил источник Лайфа, женщина испугалась и вызвала спасателей.

К моменту их приезда пресмыкающееся спряталось в диване. Инцидент произошёл на первом этаже дома на бульваре Генерала Карбышева. Змея оказалась полозом. Работники пожарно-спасательного центра аккуратно достали змею и поместили в банку. Её передадут сотрудникам Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Утро москвички началось с отлова чужой змеи в собственной ванной

Утро москвички началось с отлова чужой змеи в собственной ванной

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве мужчину укусила редкая экзотическая змея, пострадавшего доставили в больницу. Инцидент произошёл в начале сентября в квартире дома на Южнобутовской улице.

Илья Суриков
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