Жительница Москвы во время уборки в квартире обнаружила за диваном змею

В Москве жительница района Хорошёво-Мнёвники во время уборки в квартире обнаружила за диваном змею. Как сообщил источник Лайфа, женщина испугалась и вызвала спасателей.

К моменту их приезда пресмыкающееся спряталось в диване. Инцидент произошёл на первом этаже дома на бульваре Генерала Карбышева. Змея оказалась полозом. Работники пожарно-спасательного центра аккуратно достали змею и поместили в банку. Её передадут сотрудникам Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.