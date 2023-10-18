В Уфе куница пробралась в квартиру, нахозяйничала в ванной и попала на видео во время спасения
В Уфе спасатели поймали куницу, пробравшуюся в одну из квартир жилого дома
Спасатели выловили куницу, пробравшуюся в квартиру жилого дома в Уфе. Видео поимки маленького хищника опубликовал телеграм-канал Управления гражданской защиты города.
Поимка спасателями пробравшейся в квартиру куницы в Уфе. Видео © t.me / Управление гражданской защиты г. Уфы
Накануне вечером один из жителей Уфы, вернувшись домой с работы, обнаружил в своей ванной неприятный сюрприз: душевая шторка была изорвана и лежала на полу в окружении раскиданных упаковок от шампуней и гелей для душа, а из угла ванной комнаты доносились рычание и шорох. Мужчина принял очень разумное решение и не стал объяснять незваному гостю, кто в доме хозяин, вызвав вместо этого спасателей.
Приехавшим специалистам экстренной службы не сразу удалось найти виновника погрома, хотя они обыскали всё помещение. Вандал, разнёсший ванную комнату и оказавшийся куницей (к слову, именно этот зверь красуется на гербе Уфы), залез под обшивку стен, так что спасателям пришлось её разбирать. После этого они аккуратно поймали хищника, отвезли в лес и отпустили на волю. По предварительной версии, зверёк пробрался в жилище по канализационной трубе.
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