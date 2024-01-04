Полосатый дозор: Появилось зрелищное видео с амурским тигром на страже Владивостока

Учёным из национального парка "Земля леопарда" удалось получить первое видео с амурским тигром на фоне города Владивостока — столицы Приморья. Об этом сообщили в телеграм-канале организации.

Учёные получили видео с амурским тигром на фоне Владивостока. Видео © Telegram / "Земля леопарда — дирекция заповедников"

На кадрах, которые зафиксировала скрытая лесная камера, видны очертания города и знаменитые мосты Владивостока. После того как пошёл сильный снег, в ролике появился взрослый амурский тигр. Полосатый хищник сначала прошёл мимо, но после, принюхавшись, решил отдохнуть на хорошо прогреваемом месте.

Благодаря информации с фотоловушки учёным удалось установить, что это молодой самец под номером T 115M. Раньше животное видели только на территории заповедника "Кедровая падь". До этого полосатый "страж" отмечался редко и лишь на ночных снимках.

"Снимки показывают, что с тигром всё в порядке, он находится в хорошей физической форме и явно не испытывает проблем с пропитанием", — говорится в сообщении организации.