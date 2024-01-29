Шальная пуля газовщика: В Московской области обнаружили пенсионерку с простреленной головой

В Московской области обнаружили пенсионерку с простреленной головой. Совершить случайную расправу шальной пулей над бабулей мог газовщик, когда пристреливал свой карабин для охоты на медведя. Об этом пишет Mash.

По данным телеграм-канала, всё произошло 26 января вблизи деревни Глуховка Чеховского городского округа. Дмитрий Г. приехал на карьер, чтобы пострелять по мишеням и проверить своего самозарядного "Тигра", созданного на базе снайперской винтовки Драгунова. Использовав целый магазин, он уехал домой, а через некоторое время там нашли пострадавшую бабушку — с огнестрельным ранением головы.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровья по неосторожности". Полицейские приехали к Дмитрию домой и изъяли у него патроны, оружие, мишени и прочие атрибуты охотника. В ходе допроса оказалось, что он даже не знал о пострадавшей. В настоящее время жизнь пенсионерки находится в руках врачей.