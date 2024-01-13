Петербуржец выстрелил в женщину, не поделив с ней стаю бездомных собак В Петербурге мужчина выстрелил в женщину, которая кормила бездомных собак 13 января, 19:17 В Петербурге мужчина выстрелил в женщину, которая кормила бездомных собак. Обложка © Shutterstock

В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в сторону женщины, которая хотела покормить бездомных собак. Нападавший отделался протоколом о мелком хулиганстве, но на него могут завести уголовное дело, сообщает "Фонтанка".

Всё произошло накануне, 12 января, около железнодорожного моста в пятидесяти метрах от Петрозаводского шоссе. Петербурженка принесла еду дворнягам, но внезапно к ней вышел 66-летний мужчина из находящегося рядом домика. Он выстрелил в её сторону, желая прогнать. Женщина обратилась в полицию, о её состоянии не сообщается.

"Установлено, что он повздорил с дамой, которая в свободное время приходила подкармливать бездомных собак, поскольку считал собак своими", — рассказали изданию правоохранители.

Ранее сообщалось, что в городе Крымск Краснодарского края жители обнаружили в мусорном контейнере покалеченную породистую собаку, которая была истощена и не могла самостоятельно выбраться. Полиция начала проверку.

Авторы Татьяна Миссуми