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Петербуржец выстрелил в женщину, не поделив с ней стаю бездомных собак

В Петербурге мужчина выстрелил в женщину, которая кормила бездомных собак

13 января, 19:17
В Петербурге мужчина выстрелил в женщину, которая кормила бездомных собак. Обложка © Shutterstock

В Петербурге мужчина выстрелил в женщину, которая кормила бездомных собак. Обложка © Shutterstock

В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в сторону женщины, которая хотела покормить бездомных собак. Нападавший отделался протоколом о мелком хулиганстве, но на него могут завести уголовное дело, сообщает "Фонтанка".

Всё произошло накануне, 12 января, около железнодорожного моста в пятидесяти метрах от Петрозаводского шоссе. Петербурженка принесла еду дворнягам, но внезапно к ней вышел 66-летний мужчина из находящегося рядом домика. Он выстрелил в её сторону, желая прогнать. Женщина обратилась в полицию, о её состоянии не сообщается.

"Установлено, что он повздорил с дамой, которая в свободное время приходила подкармливать бездомных собак, поскольку считал собак своими", — рассказали изданию правоохранители.

Били пса лопатой: Бойцовый стаффорд насмерть загрыз пекинеса и укусил за руку хозяйку собаки
Били пса лопатой: Бойцовый стаффорд насмерть загрыз пекинеса и укусил за руку хозяйку собаки

Ранее сообщалось, что в городе Крымск Краснодарского края жители обнаружили в мусорном контейнере покалеченную породистую собаку, которая была истощена и не могла самостоятельно выбраться. Полиция начала проверку.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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