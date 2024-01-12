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Изувеченную легавую нашли в мусорном баке под Краснодаром

Избитую породистую собаку нашли в мусорном баке в Крымске Краснодарского края

12 января, 12:00
В Крымске под Краснодаром обнаружена искалеченная собака в мусорном баке. Фото © VK / Жесть Краснодар

В Крымске под Краснодаром обнаружена искалеченная собака в мусорном баке. Фото © VK / Жесть Краснодар

В городе Крымск Краснодарского края жители обнаружили в мусорном контейнере покалеченную породистую собаку, которая была истощена и не могла самостоятельно выбраться. Об этом сообщает региональное МВД РФ.

В Крымске под Краснодаром обнаружена искалеченная собака в мусорном баке. Фото © VK / Жесть Краснодар

В Крымске под Краснодаром обнаружена искалеченная собака в мусорном баке. Фото © VK / Жесть Краснодар

"Породистую изувеченную собаку обнаружили граждане в мусорке... В отделе МВД России по городу Крымску материал зарегистрирован. Проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего", — уточнили в ведомстве.

Волонтёры достали собаку и отвезли ветеринарам. Это порода курцхаар, стоимость которой может доходить до 35 тысяч рублей. По данным местных СМИ, легавая могла пролежать в мусорном баке около трёх дней без воды и пищи. На её теле множественные травмы. Сейчас собаку временно приютила девушка, которая первая увидела её и подняла тревогу. Полиция разыскивает хозяев, которым теперь может грозить статья за жестокое обращение с животным.

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Ранее сообщалось, что житель Иркутска выбросил собаку с 17-го этажа, а затем выкинул тело животного в мусорку. Живодёра уже задержали. В ходе допроса 40-летний мужчина пояснил, что питомец принадлежит его дочери, животное якобы "пакостило в квартире". Против задержанного возбуждено уголовное дело.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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