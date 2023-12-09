Россиянин выбросил пса дочери с 17-го этажа за то, что тот "пакостил в квартире"
В Иркутске будут судить мужчину, который выбросил собаку дочери с 17-го этажа
Житель Иркутска выбросил собаку с 17-го этажа, а затем выкинул тело животного в мусорку. Живодёра уже задержали, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.
Житель Иркутска выбросил собаку дочери с 17-го этажа. Видео © Telegram / МВД 38
Мужчину, который выкидывал в мусорку бездыханное тело пса, заметила соседка. Женщине стало интересно, что произошло, поэтому она посмотрела камеры видеонаблюдения, установленные у подъезда. Оказалось, что сибиряк сбросил пса с балкона. Шокированная иркутянка сразу же обратилась в полицию. Злоумышленника оперативно задержали. В ходе допроса 40-летний мужчина пояснил, что питомец был не его, а дочери, а убил он его по причине того, что животное "пакостило в квартире". Против задержанного возбуждено уголовное дело.
"Сотрудниками ОВД возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными)", — говорится в сообщении ведомства.
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