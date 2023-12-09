Россиянин выбросил пса дочери с 17-го этажа за то, что тот "пакостил в квартире"

Мужчину, который выкидывал в мусорку бездыханное тело пса, заметила соседка. Женщине стало интересно, что произошло, поэтому она посмотрела камеры видеонаблюдения, установленные у подъезда. Оказалось, что сибиряк сбросил пса с балкона. Шокированная иркутянка сразу же обратилась в полицию. Злоумышленника оперативно задержали. В ходе допроса 40-летний мужчина пояснил, что питомец был не его, а дочери, а убил он его по причине того, что животное "пакостило в квартире". Против задержанного возбуждено уголовное дело.