Под Брянском пьяный пенсионер до смерти забил котёнка лопатой на глазах у внука

В Брянской области 65-летний мужчина убил котёнка на глазах у своего внука. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, всё произошло 10 августа этого года в селе Супонево Брянского района. Пенсионер выпил, "вооружился" лопатой и решил выступить против маленького котёнка породы мейн-кун: он ударил пушистика тяжёлым инструментом, а тот скончался от полученной травмы. Причём за всем в этот момент наблюдал его десятилетний внук, получивший серьёзную психологическую травму.

Теперь живодёру грозит серьёзное наказание — ближайшие пять лет он может провести в тюрьме. Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлёкшее его гибель, совершённое из хулиганских побуждений, в присутствии малолетнего).