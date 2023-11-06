"Грумер-живодёр" до крови расчесала шибу-ину в челябинском "Голливуде"

Собаку породы шиба-ину до крови расчесала "грумер-живодёр" в салоне "Голливуд" в Челябинске. Хозяйка собаки рассказала SHOT, что двухлетний Тео всегда вёл себя хорошо во время процедур, но в этот раз пёс начал скулить и лаять. Сотрудники салона успокоили собачницу, сказав, что питомец так реагирует на фен.

Шибу-ину до крови расчесали щёткой в челябинском груминге "Голливуд". Видео © t.me / SHOT

Однако женщина вышла из салона и в окне увидела, что грумер агрессивно чесала и била расчёской по голове напуганного пса. Видео с жестоким обращением сразу разлетелось по Сети. Выяснилось, что другие собачники салона тоже сталкивались с травмами у питомцев.

После инцидента владелица "Голливуда" сообщила, что "мастер-живодёр" через несколько дней была уволена, но владельцы пушистых уже готовятся подавать коллективный иск в суд.