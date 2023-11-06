Регион

Уведомления отключены

6 ноября, 17:03

"Грумер-живодёр" до крови расчесала шибу-ину в челябинском "Голливуде"

SHOT: Пса породы шиба-ину до крови расчесали щёткой в челябинском "Голливуде"

<p>Шибу-ину до крови расчесали щёткой в челябинском груминге "Голливуд". © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/59067" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Шибу-ину до крови расчесали щёткой в челябинском груминге "Голливуд". © t.me / SHOT

Собаку породы шиба-ину до крови расчесала "грумер-живодёр" в салоне "Голливуд" в Челябинске. Хозяйка собаки рассказала SHOT, что двухлетний Тео всегда вёл себя хорошо во время процедур, но в этот раз пёс начал скулить и лаять. Сотрудники салона успокоили собачницу, сказав, что питомец так реагирует на фен.

Шибу-ину до крови расчесали щёткой в челябинском груминге "Голливуд". Видео © t.me / SHOT

Однако женщина вышла из салона и в окне увидела, что грумер агрессивно чесала и била расчёской по голове напуганного пса. Видео с жестоким обращением сразу разлетелось по Сети. Выяснилось, что другие собачники салона тоже сталкивались с травмами у питомцев.

После инцидента владелица "Голливуда" сообщила, что "мастер-живодёр" через несколько дней была уволена, но владельцы пушистых уже готовятся подавать коллективный иск в суд.

Бил ножом в шею: 17-летний живодёр из Приморья ответит по закону за жестокое убийство собаки

Бил ножом в шею: 17-летний живодёр из Приморья ответит по закону за жестокое убийство собаки

А в Ярославле разбираются в деле несовершеннолетнего живодёра, прокрутившего котят через мясорубку. Свои действия он снимал на камеру. Парню грозит до пяти лет лишения свободы.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Животные/ домашние питомцы
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров