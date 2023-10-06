Малолетнему живодёру из Ярославля грозит срок за прокручивание котят в мясорубке

В Ярославле расследуется дело о жестоком обращении с животными и живодёрстве. Несовершеннолетний мальчик издевался над котятами и снимал происходящее на камеру, чем привлёк к себе внимание общественности.

В конце сентября на ужасающие кадры наткнулся подольский зоозащитник Игорь Айрапетян. Неравнодушные пользователи отправили ему видео, на котором неадекватный подросток держит беспомощного котёнка за голову и засовывает его туловище в мясорубку. Всё происходящее лишь забавляло малолетнего садиста — и, расправившись с одной пушистой жертвой, он приступал к следующей.

"Ничего более ужасного я в жизни не видел, хотя насмотрелся всякого", — признался Айрапетян в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Зоозащитник Игорь Айрапетян призвал наказать 14-летнего живодёра. Видео © t.me / Игорь и его собаки

По данным РИА "Новости", личность маленького живодёра удалось установить — им оказался 14-летний местный школьник, который вырос в благополучной семье и не состоит на каких-либо профилактических учётах. При этом имя второго подростка, который снимал жестокую расправу, пока не известно. Зоозащитник уже обратился в полицию с требованием возбудить уголовное дело.

Известно, что мальчик находил котят с помощью сервисов, в которых люди искали для них новых владельцев. Подросток обманывал и говорил, что хочет подарить маленького пушистика маме на день рождения, и многие верили в такую сказку.

"Негодяй должен понести наказание. Зло не должно быть безнаказанным. <...> Мы должны остановить это, потому что следующими после этих котят станут женщины", — заявил зоозащитник.

Прокуратура Кировского района Ярославля уже возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. "в", "г", "д" ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными, совершённое с применением садистских методов, с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях, в отношении нескольких животных). Наказание предусматривает лишение свободы сроком от трёх до пяти лет.