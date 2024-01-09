Били пса лопатой: Бойцовский стаффорд насмерть загрыз пекинеса и укусил за руку хозяйку собаки

Жители башкирского Ишимбая бьют тревогу из-за агрессивного стаффордширского терьера, который периодически нападает на собак, а недавно и вовсе загрыз маленького пекинеса. По данным SHOT, ЧП произошло накануне днём: женщина вышла на прогулку с собакой, когда перед ними появился бойцовский пёс без намордника.

В Башкирии бойцовский стаффорд загрыз пекинеса, пока его пытались отбить лопатой. Видео © SHOT

Стаффорд мёртвой хваткой вцепился в жертву, а когда её хозяйка попыталась спасти любимца — разорвал ей руку. В ситуацию вмешались прохожие, которые стали бить пса лопатой. Всё это время хозяин, по словам местных, просто стоял рядом и наблюдал за происходящим, а после — просто ушёл с агрессивным псом домой.

Травма на руке у хозяйки пекинеса. Фото © SHOT

Хозяйка пекинеса написала заявление в полицию, проводится проверка. Пока владельцу бойцовского пса выписали небольшой штраф. По данным телеграм-канала, стаффорда регулярно выгуливают без намордника и спускают с поводка.