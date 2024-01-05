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5 января, 12:36

В Усть-Илимске бродячие собаки чуть не загрызли ребёнка

В Усть-Илимске возбудили уголовное дело после нападения двух собак на ребёнка

В Усть-Илимске две уличные собаки напали на 12-летнего ребёнка, в результате чего пострадавший был госпитализирован с травмами. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области.

"В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей выявлена публикация о том, что в Усть-Илимске две собаки покусали 12-летнего мальчика, ребёнок госпитализирован в больницу. По данному факту органами следствия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность)", — говорится в сообщении.

Расследование дела находится на контроле председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Кроме того, прокуратура приступила к проведению проверки соблюдения законодательства об ответственном обращении с животными.

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Ранее Лайф писал, что стая бездомных собак напала на третьеклассницу в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ). Спасти третьеклассницу удалось прохожему. Девочку отвезли в больницу, где у неё выявили множественные травмы.

Обложка ©

Shutterstock

Ян Поланин
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