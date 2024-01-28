Уже на сборах: Стало известно о состоянии боксёра, в которого выстрелили 20 раз в Челябинске

Боксёр Андрей Стоцкий, которого расстреляли из травматического оружия в Челябинске, избежал серьёзных травм. Об этом сообщили в Федерации бокса России.

"Андрей Стоцкий не получил серьёзных повреждений и травм. Он был выписан из больницы в тот же день. Сейчас Андрей уже находится на сборах в Приэльбрусье", — подчеркнул представитель федерации в беседе с "Газетой.ru".