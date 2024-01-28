Уже на сборах: Стало известно о состоянии боксёра, в которого выстрелили 20 раз в Челябинске
Чемпион России по боксу Стоцкий уехал на сборы после ранения в Челябинске
Андрей Стоцкий. Обложка © ТАСС / Данил Айкин
Боксёр Андрей Стоцкий, которого расстреляли из травматического оружия в Челябинске, избежал серьёзных травм. Об этом сообщили в Федерации бокса России.
"Андрей Стоцкий не получил серьёзных повреждений и травм. Он был выписан из больницы в тот же день. Сейчас Андрей уже находится на сборах в Приэльбрусье", — подчеркнул представитель федерации в беседе с "Газетой.ru".
В 2021 году спортсмен одержал победу на чемпионате России в весовой категории до 92 килограммов и присоединился к национальной сборной. Последний поединок он провёл в июне прошлого года: тогда в схватке Стоцкий одержал верх над нигерийцем Остином Ннамди. Всего на профессиональном ринге в послужном списке Стоцкого четыре победы (три нокаутом), ни одного поражения.
Как стало известно 26 января, Стоцкий совершал пробежку около стадиона "Восход", когда возле него остановилась машина, из которой вышли несколько человек. Словесная ссора переросла в драку, затем один из мужчин достал травматическое оружие и выстрелил в боксёра около 20 раз. Позднее выяснилось, что спортсмен подрался со своим знакомым из-за конфликта на бытовой почве.