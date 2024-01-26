Расстрелявший чемпиона России по боксу оказался его знакомым

Чемпион России по боксу Андрей Стоцкий был знаком со своим обидчиком, который расстрелял его во время ночной пробежки в Челябинске. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

В МВД уточнили, что инцидент произошёл в Ленинском районе. Челябинский боксёр попал в больницу после того, как получил ранения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

"Предварительно известно, что причина носит бытовой характер. Ранее оппоненты были знакомы. Личность второго участника инцидента установлена. Его розыском занимаются челябинские оперативники", — пояснили в ведомстве.