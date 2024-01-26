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26 января, 12:51

Расстрелявший чемпиона России по боксу оказался его знакомым

ГУ МВД: Боксёр Стоцкий в Челябинске подрался со знакомым на бытовой почве

Андрей Стоцкий. Обложка © ТАСС / Данил Айкин

Андрей Стоцкий. Обложка © ТАСС / Данил Айкин

Чемпион России по боксу Андрей Стоцкий был знаком со своим обидчиком, который расстрелял его во время ночной пробежки в Челябинске. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

В МВД уточнили, что инцидент произошёл в Ленинском районе. Челябинский боксёр попал в больницу после того, как получил ранения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

"Предварительно известно, что причина носит бытовой характер. Ранее оппоненты были знакомы. Личность второго участника инцидента установлена. Его розыском занимаются челябинские оперативники", — пояснили в ведомстве.

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Напомним, Стоцкий совершал пробежку около стадиона "Восход", когда возле него остановилась машина, из который вышли несколько человек. Словесная ссора переросла в драку, затем один из мучжин достал травматическое оружие и выстрелил в боксёра около 20 раз.

Дарья Нарыкова
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