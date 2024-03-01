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1 марта, 09:54

Бизнесмен из Москвы устроил стрельбу у Исаакиевского собора в Петербурге

Бизнесмен, устроивший стрельбу в Петербурге. Обложка © T.me / "Mash на Мойке"

Бизнесмен, устроивший стрельбу в Петербурге. Обложка © T.me / "Mash на Мойке"

Бизнесмен из Москвы устроил стрельбу у Исаакиевского собора в Петербурге. В его номере, снятом на время поездки, был найден солидный арсенал оружия, сообщает "Mash на Мойке".

Бизнесмен из Москвы устроил стрельбу у Исаакиевского собора в Петербурге. Видео © T.me / "Mash на Мойке"

41-летний Артур А. вышел из отеля "Англетер" босиком с охолощённым пистолетом и выстрелил вверх на глазах у прохожих. По словам очевидцев, мужчина был нетрезв и находился в "изменённом" состоянии. Прибывшие на место оперативники задержали стрелка. Во время обыска у него в апартаментах нашли ещё два пистолета, автомат, к ним магазины с холостыми и дымовую шашку.

Как рассказал сам бизнесмен, оружие он купил в Петербурге для коллекции. В Москве у мужчины крупная мебельная компания, также он работает с блогерами, раздавая мотивационные интервью в стиле "построй свою бизнес-империю". Предпринимателя увезли в участок и завели дело о хулиганстве.

В Тюмени компания мужчин устроила разборки со стрельбой в стиле лихих 90-х
В Тюмени компания мужчин устроила разборки со стрельбой в стиле лихих 90-х

А ранее Life.ru рассказывал, что в Дагестане в результате перестрелки пострадало четыре человека. Дело началось с того, что двое избили сельчанина из-за бытового конфликта. Племянники пострадавшего решили отомстить обидчику дяди. В итоге словесная перепалка быстро переросла в стрельбу.

Александра Мышляева
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