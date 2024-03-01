Бизнесмен из Москвы устроил стрельбу у Исаакиевского собора в Петербурге. В его номере, снятом на время поездки, был найден солидный арсенал оружия, сообщает "Mash на Мойке".

Бизнесмен из Москвы устроил стрельбу у Исаакиевского собора в Петербурге. Видео © T.me / "Mash на Мойке"

41-летний Артур А. вышел из отеля "Англетер" босиком с охолощённым пистолетом и выстрелил вверх на глазах у прохожих. По словам очевидцев, мужчина был нетрезв и находился в "изменённом" состоянии. Прибывшие на место оперативники задержали стрелка. Во время обыска у него в апартаментах нашли ещё два пистолета, автомат, к ним магазины с холостыми и дымовую шашку.

Как рассказал сам бизнесмен, оружие он купил в Петербурге для коллекции. В Москве у мужчины крупная мебельная компания, также он работает с блогерами, раздавая мотивационные интервью в стиле "построй свою бизнес-империю". Предпринимателя увезли в участок и завели дело о хулиганстве.