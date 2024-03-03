В Ингушетии стихла стрельба, названо число ликвидированных боевиков
РИА "Новости": В Карабулаке силовики ликвидировали шестерых боевиков
В городе Карабулаке в Ингушетии проводится зачистка квартиры, в которой минувшим вечером заблокировали боевиков. Об этом сообщил источник в силовых структурах региона. Стрельба, по его словам, прекратилась.
"По предварительным данным, в ходе боестолкновения ликвидированы шесть боевиков, их личности устанавливаются", — сказал собеседник РИА "Новости".
Напомним, вечером 2 марта в части Карабулака ввели режим контртеррористической операции (КТО), в городе звучали стрельба и взрывы. Силовики приступили к ликвидации группы боевиков, засевших в квартире многоквартирного дома. Сообщалось, что они собирались устроить теракты и не захотели сдаваться. Жертв среди правоохранителей нет.
ТАСС / Донат Сорокин