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3 марта, 08:25

В Ингушетии стихла стрельба, названо число ликвидированных боевиков

РИА "Новости": В Карабулаке силовики ликвидировали шестерых боевиков

В городе Карабулаке в Ингушетии проводится зачистка квартиры, в которой минувшим вечером заблокировали боевиков. Об этом сообщил источник в силовых структурах региона. Стрельба, по его словам, прекратилась.

"По предварительным данным, в ходе боестолкновения ликвидированы шесть боевиков, их личности устанавливаются", — сказал собеседник РИА "Новости".

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Напомним, вечером 2 марта в части Карабулака ввели режим контртеррористической операции (КТО), в городе звучали стрельба и взрывы. Силовики приступили к ликвидации группы боевиков, засевших в квартире многоквартирного дома. Сообщалось, что они собирались устроить теракты и не захотели сдаваться. Жертв среди правоохранителей нет.

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ТАСС / Донат Сорокин

Матвей Константинов
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