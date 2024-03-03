Стали известны планы блокированных в доме в Ингушетии боевиков

Боевики, которые забаррикадировались в одной из квартир в Карабулаке и вступили в перестрелку с силовиками, планировали совершить резонансные теракты. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета (НАК).

"В Ингушетии в ходе проведения органами безопасности оперативно-разыскных мероприятий в одном из жилых зданий в городе Карабулак была обнаружена и спецназом ФСБ заблокирована группа бандитов, вынашивающих намерение совершить резонансные преступления террористической направленности", — рассказали в НАК.

Также известно, что в данный момент контртеррористическая операция продолжается, на месте происшествия слышны взрывы. По данным ТАСС, один из участников столкновений находится в розыске за нападение на сотрудников правоохранительных органов весной прошлого года.