Стали известны планы блокированных в доме в Ингушетии боевиков
НАК: Боевики, блокированные в доме в Ингушетии, планировали резонансные теракты
Боевики, которые забаррикадировались в одной из квартир в Карабулаке и вступили в перестрелку с силовиками, планировали совершить резонансные теракты. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета (НАК).
"В Ингушетии в ходе проведения органами безопасности оперативно-разыскных мероприятий в одном из жилых зданий в городе Карабулак была обнаружена и спецназом ФСБ заблокирована группа бандитов, вынашивающих намерение совершить резонансные преступления террористической направленности", — рассказали в НАК.
Также известно, что в данный момент контртеррористическая операция продолжается, на месте происшествия слышны взрывы. По данным ТАСС, один из участников столкновений находится в розыске за нападение на сотрудников правоохранительных органов весной прошлого года.
Напомним, вечером 2 марта в Карабулаке ввели режим КТО. Район проведения операции затрагивает улицы Осканова, Рабочую, Набережную и Джабагиева. Боевики осадили одну из квартир на улице Осканова и вступили в перестрелку с силовиками.
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