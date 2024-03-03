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В Карабулаке ликвидировали пятерых боевиков

3 марта, 07:39
Дом в Карабулаке, где засели боевики. Фото © Mash

Дом в Карабулаке, где засели боевики. Фото © Mash

В городе Карабулаке в Ингушетии, где ранее ввели режим контртеррористической операции, ликвидированы пятеро боевиков, которые ночью засели в квартире одного из домов. Как пишет Mash, активная фаза КТО приостановлена. Жертв среди правоохранителей нет.

Раскрыты подробности о режиме КТО в Ингушетии
Раскрыты подробности о режиме КТО в Ингушетии

Напомним, вечером 2 марта в Карабулаке ввели режим КТО из-за боевиков, которые намеревались совершить теракты и заняли квартиру на улице Осканова. Они вступили в перестрелку с силовиками. В городе были слышны выстрелы и взрывы.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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