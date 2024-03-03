В Карабулаке ликвидировали пятерых боевиков
Дом в Карабулаке, где засели боевики. Фото © Mash
В городе Карабулаке в Ингушетии, где ранее ввели режим контртеррористической операции, ликвидированы пятеро боевиков, которые ночью засели в квартире одного из домов. Как пишет Mash, активная фаза КТО приостановлена. Жертв среди правоохранителей нет.
Напомним, вечером 2 марта в Карабулаке ввели режим КТО из-за боевиков, которые намеревались совершить теракты и заняли квартиру на улице Осканова. Они вступили в перестрелку с силовиками. В городе были слышны выстрелы и взрывы.