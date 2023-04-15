В Ингушетии задержаны девять пособников бандгруппы, напавшей на пост ДПС
Российские силовики задержали девятерых соучастников бандгруппы, которая напала на пост ДПС и правоохранителей в начале апреля. Об этом сообщила пресс-служба главы региона, уточнив, что продолжается работа по выявлению остальных пособников.
"Были обнаружены схроны с оружием и боеприпасами, а также установлены и задержаны девять жителей Ингушетии и Чеченской Республики, оказывавшие пособническую помощь преступникам при их передвижении и поиске укрытия", — уточняется в заявлении.
Напомним, 6 апреля в Малгобекском районе Ингушетии произошла перестрелка в зоне проведения КТО. Боевиков нашли в селении Зязиков-Юрт, они открыли огонь при задержании. В результате погибло трое полицейских. На следующий день был задержан один из предполагаемых участников группировки, а затем и второй.
ТАСС / Zuma